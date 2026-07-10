НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бориско перейдет в ЦСКА, «Балтика» арендует Латышонка у «Зенита» с опцией выкупа (Анар Ибрагимов)

ЦСКА в ближайшее время подпишет вратаря «Балтики» Максима Бориско , а калининградский клуб арендует у « Зенита » голкипера Евгения Латышонка с опцией выкупа, сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии