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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Банки вновь нарастили объемы потребительского кредитования в феврале

В феврале розничное кредитование в России восстановилось после январской просадки. Необеспеченное кредитование вернулось к уровням середины осени 2023 года, в автокредитовании новый исторический рекорд выдач, а ипотека выросла на 17%.

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