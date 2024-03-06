Банки вновь нарастили объемы потребительского кредитования в феврале

В феврале розничное кредитование в России восстановилось после январской просадки. Необеспеченное кредитование вернулось к уровням середины осени 2023 года, в автокредитовании новый исторический рекорд выдач, а ипотека выросла на 17%.
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