Чего школа точно не делает, так это не учит думать

Владимир Никитин

Окончил школу в 71 году. Сейчас моему внуку 21 год. Сравниваю умение думать и принимать решения моих сверстников и современных. Да,они сейчас знают компьютер, программы и т.д., а вот с умением думать и принимать решения с нашим поколением они сравниться вряд ли смогут! Хотите пример? Сейчас наблюдается массовое отчисление из ВУЗов участников всевозможных профильных олимпиад, выпускников школ золотых медалистов! Причина - профильный предмет, олимпиадный, учащийся знает отлично, но все остальные предметы помнит, но... ни анализировать, ни принять решение по конкретно заданному вопросу он НЕ МОЖЕТ! Я мореходку окончил 50 лет назад, но до сих пор помню, как пользоваться древним навигационным прибором секстаном. Задайте вопрос молодому выпускнику мореходки- штурману, что он будет делать, если в море пропадут все виды связи, в том числе космической! Конец нашему гражданскому флоту! В ВМФ обстановки в данном вопросе не знаю - надеюсь, что там всё по-иному!