В 2009 году, когда коррупционеры из приёмных комиссий надеялись ещё забороть ЕГЭ, чтобы продолжить ежегодную стрижку поступающих в вузы, в одной из крупных газет вышла статья с суровой критикой нового экзамена.
Чего школа точно не делает, так это не учит думать
Комментарии
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Владимир Никитин
Окончил школу в 71 году. Сейчас моему внуку 21 год. Сравниваю умение думать и принимать решения моих сверстников и современных. Да,они сейчас знают компьютер, программы и т.д., а вот с умением думать и принимать решения с нашим поколением они сравниться вряд ли смогут! Хотите пример? Сейчас наблюдается массовое отчисление из ВУЗов участников всевозможных профильных олимпиад, выпускников школ золотых медалистов! Причина - профильный предмет, олимпиадный, учащийся знает отлично, но все остальные предметы помнит, но... ни анализировать, ни принять решение по конкретно заданному вопросу он НЕ МОЖЕТ! Я мореходку окончил 50 лет назад, но до сих пор помню, как пользоваться древним навигационным прибором секстаном. Задайте вопрос молодому выпускнику мореходки- штурману, что он будет делать, если в море пропадут все виды связи, в том числе космической! Конец нашему гражданскому флоту! В ВМФ обстановки в данном вопросе не знаю - надеюсь, что там всё по-иному!
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20 час.
ВН
Владимир Никитин
Считаю, что ОГЭ и ЕГЭ, это вредно для образования. Если раньше УЧИТЕЛЬ был и воспитателем, то сейчас это просто ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, предоставляющий УСЛУГУ по преподаванию предмета!!! Исчез профиль воспитателя... Наше министерство образования отказалось от ЛУЧШЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ С МИРЕ - СОВЕТСКОЙ, и выпучив глаза в сторону запада, скопировало всё самое поганое. В СССР были самые передовые технологии, разработки, которыми пользуются по сей день - просто лучшего ещё в мире никто не придумал! А военная техника!? Так что причины случившегося с нашим образованием и развитием страны ищите в Горбачевско-Ельцинском времени с отголосками последствий сейчас!!!
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19 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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7 час.
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