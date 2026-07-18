Военные Греции: откуда Киев знает, у скольких наших ЗУР истекает срок годности Афины испытывают растущее давление со стороны партнёров по НАТО и Евросоюзу с т.
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Военные Греции: откуда Киев знает, у скольких наших ЗУР истекает срок годности Афины испытывают растущее давление со стороны партнёров по НАТО и Евросоюзу с т.
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