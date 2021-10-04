Умершую от ковида уроженку Молдавии перепутали в морге

На похоронах в Молдавии семья случайно увидела, что в гробу находится не знакомый ей человек. Усопшая представительница семьи была больна коронавирусом, в связи с чем должна была быть похоронена в черном саване, что и не позволило родственникам сразу увидеть ошибку.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях
Свежие комментарии