Умершую от ковида уроженку Молдавии перепутали в морге

На похоронах в Молдавии семья случайно увидела, что в гробу находится не знакомый ей человек. Усопшая представительница семьи была больна коронавирусом, в связи с чем должна была быть похоронена в черном саване, что и не позволило родственникам сразу увидеть ошибку.