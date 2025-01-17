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Мужчинам и женщинам порекомендовали эффективные методы лечения облысения

Мужчинам и женщинам порекомендовали эффективные методы лечения облысения

Популярным методом решить проблему облысения стала пересадка волос методом DHI, рассказали врачи клиники IQPLASIQUE — трихолог Виталия Копытина и специализирующийся на пересадке волос пластический хирург Артем Плакида.

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