Несекретные материалы

14 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    тОПЧИЙ. ТЕБЕ, КУРВА ХОХЛЯТСКАЯ, ЗДЕСЬ ЯВНО НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ - УЙДИ. СКРОЙСЯ!Когда Беларусь ок...
  • Сергей Чернов
    Хорек и его банда считают по другому. А что думаете в ы - их совсем не дрючит .По количеству миг...
  • Георгий Михалев
    Говорят Путин уже выехал на ликвидацию зеленского.Подготовка провок...

Факт предательства запустит механизмы очищения кровеносной системы государства

Факт предательства запустит механизмы очищения кровеносной системы государства

Отвечу сразу на несколько претензий общей тематики «хватит уже про мятеж Пригожина, надоело». К величайшему сожалению, пишущие такое не очень сильны в истории, хорошенько подзабыли (или не знали) – Россию невозможно победить в открытой войне.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх