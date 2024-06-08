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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия

Товарищеская игра прошла накануне в Минске. Российская команда победила со счетом 4:0. « », – написала Казакевич, опубликовав совместное фото с Солой с трибун.

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