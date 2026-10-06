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Царьград

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Reuters: ЕС обсудит новые санкции против России в октябре

Reuters: ЕС обсудит новые санкции против России в октябре

Европейский Союз готовится принять 22-й пакет санкций против России. Ожидается, что 7 октября будут одобрены около 1650 новых назначений, направленных главным образом на военно-промышленный комплекс.

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