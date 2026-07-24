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РФС снял с «Крылья Советов» запрет на регистрацию игроков

РФС снял с «Крылья Советов» запрет на регистрацию игроков

Российский футбольный союз (РФС) снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию игроков «Наш клуб погасил существовавшую задолженность перед ФК «Зенит», из-за которой были наложены ограничения», — говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

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