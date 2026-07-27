Названы самые высокооплачиваемые профессии в регионе

Названы самые высокооплачиваемые профессии в АПК Тверской области. Служба занятости проанализировала банк вакансий портала «Работа России» за первое полугодие 2026 года и составила топ-5 сельских специальностей по уровню зарплат.
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