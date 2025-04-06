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Царьград

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Беженец из Дзержинска: 4 дня под обстрелами и неизданные трагедии войны

Беженец из Дзержинска: 4 дня под обстрелами и неизданные трагедии войны

Владимир Касиян, беженец из Дзержинска в ДНР, рассказал о трудностях, связанных с похоронами соседей из-за атак беспилотников ВСУ.

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