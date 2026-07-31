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Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Я с самого начала не был в восторге от приглашения Адиева»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Я с самого начала не был в восторге от приглашения Адиева»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов признал, что самарский клуб ошибся с назначением Магомеда Адиева на пост главного тренера.

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