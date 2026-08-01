Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Даку силен только для РПЛ. Но лучше бы его взял ЦСКА – неизвестно, как на нем скажется конкуренция в «Спартаке»

Даку силен только для РПЛ. Но лучше бы его взял ЦСКА – неизвестно, как на нем скажется конкуренция в «Спартаке»

- «Спартак» готов заплатить за Даку 11 млн отступных и принять условия личного контракта. Если всё получится, это будет победой «Спартака» на трансферном рынке? – вопрос легенде пермского «Амкара» Алексею Попову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии