Даку силен только для РПЛ. Но лучше бы его взял ЦСКА – неизвестно, как на нем скажется конкуренция в «Спартаке»

- «Спартак» готов заплатить за Даку 11 млн отступных и принять условия личного контракта. Если всё получится, это будет победой «Спартака» на трансферном рынке? – вопрос легенде пермского «Амкара» Алексею Попову.
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