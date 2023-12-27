Экс-советник генсека НАТО Куят: страны заблокируют принятие Украины в альянс

Украина не сможет добиться согласия всех членов НАТО на свое вступление в альянс. Об этом заявил экс-председатель военного комитета альянса, отставной генерал бундесвера Харальд Куят в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену.
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