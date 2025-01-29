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Сербские ученые поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах

Ректор Университета Восточного Сараево (УВС) Милан Кулич направил поздравление Александру Григорьевичу Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах в Республике Беларусь (РБ), выразил желание укреплять взаимодействие с белорусским научным сообществом, наладить сотрудничество с высшими учебными заведениями братской страны.

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