В Сочи горожан и туристов напугал огромный столб черного дыма над микрорайоном Блиново

В Сочи горожан и туристов напугал огромный столб черного дыма над микрорайоном БлиновоЖителей Адлерского района Сочи сегодня утром не на шутку встревожил огромный столб густого черного дыма над микрорайоном Блиново.
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