Крупнейшим банкам США придется переписать «живые завещания» на случай кризиса

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и Федеральная резервная система (ФРС) США обнаружили существенные недостатки у Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase в их планах по безопасному разрешению банкротства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)