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В новогодние праздники в Твери ловили пьяных водителей

В новогодние праздники в Твери ловили пьяных водителей

В новогодние праздники в Твери сотрудники ГИБДД ловили пьяных водителей. Как сообщали в ведомстве, с 3 по 5 января инспекторы ДПС остановили четыре автомобиля, за рулем которых находились водителями с признаками опьянения.

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