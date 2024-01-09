В новогодние праздники в Твери ловили пьяных водителей

В новогодние праздники в Твери сотрудники ГИБДД ловили пьяных водителей. Как сообщали в ведомстве, с 3 по 5 января инспекторы ДПС остановили четыре автомобиля, за рулем которых находились водителями с признаками опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии