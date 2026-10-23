Банк Уралсиб входит в Топ-5 банков, увеличивших региональное присутствие в 2026 году, его сеть охватывает 8 федеральных округов и 51 регион с 188 точками продаж и 1082 банкоматами.
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