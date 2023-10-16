Министр обороны США Остин отметил важность защиты и безопасности жителей Газы

В Пентагоне сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных разговоров с королем Иордании Абдуллой II и главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галлантом подчеркнул важность защиты и безопасности гражданского населения в Газе.