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Активист из Нигерии назвал российско-африканские отношения приоритетными

Активист из Нигерии назвал российско-африканские отношения приоритетными

Абуджа, 21 мая. Молодежный активист из Нигерии Дэвид Окпатума рассказал о том, почему Россия должна стать для африканских стран приоритетным партнером.

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