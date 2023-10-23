Израиль обвинил участников пропалестинских демонстраций по всему миру в непонимании ситуации

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус, выступая в эфире австралийской радиостанции ABC, заявил, что участники акций в поддержку Палестины либо не осведомлены о ситуации в секторе Газа, либо ненавидят Израиль.