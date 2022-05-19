Легенды Формулы-1 на аукционе!

Коллекция чемпиона мира Найджела Мэнселла выставлена на аукцион в Монако!Два основных лота - это невероятные спидстеры Формулы-1:Ferrari 640 1989 года Williams FW14 1991 года (культовая "Сенна-Такси")Любители экзотических спортивных автомобилей также смогут найти что-то интересное для себя! Найджел Мэнселл выступал за Скудерию Феррари с 1989 по 1990 годЧемпион мира Формулы-1 1992 года, чемпион IndyCar 1993 года, победитель Grand Prix Masters 2005 года – это лишь малая часть достижений Найджела Мэнселла.