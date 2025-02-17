Петербург уступил Москве в рейтинге лучших городов по качеству жизни

Ленобласть не попала даже в топ-5. Представлен рейтинг городов России по качеству жизни. В его основе — сравнение мегаполисов по 66 показателям, главным из которых стал уровень экономического развития, пишет «РИА Новости».
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