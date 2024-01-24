Капремонт железнодорожного участка Новый Уренгой – Коротчаево займет три года

На Ямале модернизируют часть железнодорожного пути Новый Уренгой — Коротчаево. Соответствующее соглашение подписали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги — филиала РЖД Павел Бурцев.
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