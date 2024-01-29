Медведев после Australian Open сохранил третье место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проиграв итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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