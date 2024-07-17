Захарова заявила, что израильская делегация в ООН превращает работу в балаган

На последнем заседании Совбеза ООН в центре внимания оказался украинский конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости пересмотра мирных договоренностей с учетом интересов Донбасса и Новороссии, а также обвинил Запад в ультимативном подходе к России.
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