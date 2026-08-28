ЦСКА сыграл вничью с "Акроном" в стартовом матче 6-го тура РПЛ

Московский ЦСКА завершил вничью матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона»Игра, которая прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась со счетом 2:2.
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