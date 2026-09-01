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Иркутск Сегодня

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В Иркутске будут судить бизнесмена, похитившего более 1,4 млн рублей при строительстве здания

Транспортная полиция Прибайкалья завершила расследование уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами.

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