Юрист Хаминский: техосмотр для автовладельцев носит добровольный характер

Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости разъяснил, что для владельцев личных автомобилей прохождение технического осмотра носит добровольный характер.
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