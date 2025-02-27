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Юрист Хаминский: техосмотр для автовладельцев носит добровольный характер

Юрист Хаминский: техосмотр для автовладельцев носит добровольный характер

Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости разъяснил, что для владельцев личных автомобилей прохождение технического осмотра носит добровольный характер.

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