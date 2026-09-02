Объединенные Арабские Эмираты: Некоторые рейсы, выполняемые несколькими авиакомпаниями, а именно Etihad, Air Arabia, Air India Express, Emirates, Flydubai, Flynas, Kenya Airways и SpiceJet, были задержаны или отменены сегодня в аэропортах Дубая (DXB/OMDB) и Абу-Даби Зайед (AUH/OMAA) из-за региональной эскалации.
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