Объединенные Арабские Эмираты: Некоторые рейсы, выполняемые несколькими авиакомпаниями, а именно Etihad, Air Arabia, Air India Express, Emirates, Flydubai, Flynas, Kenya Airways и SpiceJet, были задержаны или отменены сегодня в аэропортах Дубая (DXB/OMDB) и Абу-Даби Зайед (AUH/OMAA) из-за региональной эскалации.