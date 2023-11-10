Азербайджан потребовал от Армении вернуть ещё восемь «оккупированных» сёл, находящихся в приграничной зоне

Несмотря на возвращение Карабаха, Азербайджан все еще имеет к Армении территориальные претензии, в Баку в ультимативной форме потребовали от Еревана возвращения восьми населенных пунктов, находящихся в приграничной зоне.
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