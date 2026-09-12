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ЦСКА поднял футболку Перхуна под своды «ВЭБ Арены». 25 лет назад вратарь умер после травмы, полученной в матче с «Анжи»

ЦСКА почтил память бывшего вратаря команды Сергея Перхуна. 18 августа 2001 года в матче чемпионата России против « Анжи » 23-летний украинский голкипер в результате столкновения с нападающим противника Будуном Будуновым получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, и скончался спустя 10 дней от отека головного мозга.

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