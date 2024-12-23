Волонтеры рассказали о проблемах при расчистке Черноморского побережья

Волонтерам, которые приезжают со всех уголков России, не хватает непромокаемых мешков для сбора мазута, средств индивидуальной защиты, таких как респираторы и халаты, а также есть проблемы с доставкой отходов до пунктов по переработке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии