Царьград

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Мужчина из Кузбасса забрался в чужой дом и уснул на месте преступления

Мужчина из Кузбасса забрался в чужой дом и уснул на месте преступления

Житель Тяжина вернулся домой и обнаружил сюрприз: кто-то забрался в его жилище и теперь спал там. 35-летний мужчина очень удивился, когда вернулся домой и обнаружил не только разбитое окно в своем доме, но и незнакомца, который мирно спал рядышком.

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