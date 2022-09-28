Мужчина из Кузбасса забрался в чужой дом и уснул на месте преступления

Житель Тяжина вернулся домой и обнаружил сюрприз: кто-то забрался в его жилище и теперь спал там. 35-летний мужчина очень удивился, когда вернулся домой и обнаружил не только разбитое окно в своем доме, но и незнакомца, который мирно спал рядышком.