Жена Топалова Тодоренко заявила, что собирается родить третьего ребенка

Известная ведущая Регина Тодоренко объявила о своем намерении вновь стать матерью. Однако, по ее словам, третий ребенок станет последним пополнением в их семье, поскольку она считает, что воспитание четверых детей будет для нее непосильной задачей.
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