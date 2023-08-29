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Против Рубиалеса прошел митинг феминисток в Мадриде: «Дженни, мы с тобой»

Против Рубиалеса прошел митинг феминисток в Мадриде: «Дженни, мы с тобой»

Участницы акции, организованной феминистским движением 8M, осудили президента Королевской испанской футбольной федерации за то, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

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