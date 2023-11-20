The Sun узнал о ЧП с британской подлодкой с ядерными ракетами на борту: "Худшая катастрофа"

Сверхсекретная подводная лодка ВМС Великобритании едва не затонула из-за отказа глубиномера.Засекреченная атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании с ракетами "Судного дня" на борту едва не утонула в результате нарушения работы одного из глубиномеров.
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