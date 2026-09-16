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На стадионе «Металлург» в Ступине сохранят фонтан, скульптуры и архитектурное ограждение

На стадионе «Металлург» в Ступине сохранят фонтан, скульптуры и архитектурное ограждение

СТУПИНО, ФедералПресс. В Ступине продолжается капитальный ремонт стадиона «Металлург». После завершения работ спортивный объект сможет принимать около 1,5 тысячи зрителей, а исторически сложившиеся элементы территории – фонтан, скульптуры и существующее архитектурное ограждение – планируют сохранить.

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