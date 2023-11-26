Психолог Кульгавчук рассказал, сколько лет длится настоящая любовь

Недавно проведённый опрос показал, что больше половины нижегородцев верят в вечную любовь. Бывает ли она на самом деле? Возможна ли любовь без страданий? Откуда она вообще берётся и как её сохранить? Об этом и о многом другом мы говорим с известным психологом и сексологом Евгением Кульгавчуком.
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