Парень с девушкой заблудились в горах Алматы

Двое подростков ушли в горы накануне утром, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Сообщается, что 16-летние парень и девушка ушли в горы по ущелью Проходное, но при спуске, с наступлением темноты сбились с тропы и заблудились.
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