Клишас назвал гарантией Конституции социальное обеспечение и пенсии

Конституция России гарантирует россиянам все виды социального обеспечения, включая пенсии и пособия. Об этом написал сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале, комментируя возникшую дискуссию об отмене выплат.
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