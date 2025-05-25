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Клишас назвал гарантией Конституции социальное обеспечение и пенсии

Клишас назвал гарантией Конституции социальное обеспечение и пенсии

Конституция России гарантирует россиянам все виды социального обеспечения, включая пенсии и пособия. Об этом написал сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале, комментируя возникшую дискуссию об отмене выплат.

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