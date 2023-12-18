Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Они занимаются йогой не хуже!

Они занимаются йогой не хуже!

Древняя духовная и физическая практика йоги придумана людьми и для людей. Но это совсем не значит, что животные не хотят ею заниматься.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Отличное словосочетание &quot;с &quot;ума сдуреть&quot; &quot;, пожалуй возьму на вооружение👍. А по поводу почаще... ну так темы с животными выходят весьма регулярно. Через день обязательно такая тема о животных.
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7 час.
ВераВерная
Умеют наши животинки повеселить! Им развлечение, нам - радость! Спасибо, хорошие фотки и гифки!
Ответить
6 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, надеюсь улыбнулась!
Ответить
6 час.

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