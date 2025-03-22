Избившего стулом школьников в Красноярске мужчину задержали в Ангарске

В Красноярске задержали мужчину, который избил стулом двух школьников. Об этом сообщили в Telegram-канале главного следственного управления (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в субботу, 22 марта.
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