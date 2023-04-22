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Сотрудник оружейного завода в Москве стал фигурантом дела о госизмене

Сотрудник оружейного завода в Москве стал фигурантом дела о госизмене

Заместитель начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кича обвиняется в госизмене в пользу иностранных государств.

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