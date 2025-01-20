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Царьград

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Петербурженку увезли в больницу после чая со стеклом в восточном ресторане

Петербурженку увезли в больницу после чая со стеклом в восточном ресторане

В Петербурге девушку увезли в больницу после того, как она выпила чай с осколками стекла в ресторане восточной кухни.

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