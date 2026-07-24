Лавров: США заверяли, что Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что сделанные на саммите Россия - США на Аляске предложения по украинскому урегулированию провалились, заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился.