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ТАСС

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Лавров: США заверяли, что Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что сделанные на саммите Россия - США на Аляске предложения по украинскому урегулированию провалились, заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился.

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