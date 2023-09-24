Политика как она есть

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Цены на топливо взлетели – вот же неожиданность-то для всех!

Цены на топливо взлетели – вот же неожиданность-то для всех!

В отличие от многих недовольных соотечественников, я всегда с пониманием относился к росту цен на бензин и дизтопливо, потому что всегда считал, что цены у нас в России на бензин очень адекватные.

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Комментарии
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Сергей Максимов
А давай посчитаем по остаточному принципу? Сколько бензина человек купит после всех выплат ( налоги, квартплата, электричество, телефон)?
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1 час.
Владимир Алтайцев
очередная  антисоветская  блевотина  с мифическим заработком  швеи аж в 140 тысяч. Хорошо, если швея  получает  30 тысяч, на  1985  год это будет как раз 150 рублей. Дальше  эти помои читать не стал
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1 час.
Владимир Алтайцев
Большинство получает  меньше  50 тысяч в месяц  про всей стране. Вы же упорно тычете всем в нос зажравшуюся Москву. И плюсует  вам такой  же  холоп буржуев.
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1 час.

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