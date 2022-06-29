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В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

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